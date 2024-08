Vader vergeet handrem: auto met kinderen rolt vijver in Leek in

In het Groningse Leek is dinsdagochtend een auto met twee kinderen erin in een vijver beland. Dat gebeurde nadat de handrem vermoedelijk niet of onvoldoende was aangetrokken. De vader, die even snel de nabijgelegen woning naar binnen ging omdat hij iets vergeten was, trof bij terugkomst tot zijn schrik de auto in het water aan.

De auto rolde vanaf de oprit aan het Lenteklokje achteruit de vijver in, laat de politie aan Hart van Nederland weten. De vader reageerde direct en rende naar de vijver om zijn kinderen te redden. Gelukkig schoten een omstander en zijn buurvrouw hem te hulp, en wisten ze de kinderen veilig en ongedeerd uit het voertuig te halen. De kinderen waren wel flink geschrokken, maar raakten niet gewond.

Hulpdiensten snel ter plaatse

De vader belde onmiddellijk 112, waarna meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer en een ambulancedienst, met spoed naar de plek van het incident kwamen. Omdat de kinderen al uit de auto waren gered, kon de brandweer worden geannuleerd.

Na controle door ambulancepersoneel bleek dat de kinderen geen verwondingen hadden opgelopen. De auto, die total loss raakte, is later door een berger uit de vijver gehaald.