Auto met twee overleden personen gevonden in water Vinkeveen

Een auto met daarin twee overleden personen is donderdagochtend aangetroffen in Vinkeveen, meldt de politie. Een voorbijganger zag de auto in het water liggen en sloeg alarm.

De melding kwam rond 10.45 uur binnen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niets meer doen voor de inzittenden, die beiden nog in het voertuig zaten. Wie de slachtoffers zijn, wordt nog onderzocht. Ook is nog niet bekend hoe lang het voertuig daar al lag en wat de oorzaak van het incident is.

Getuigen die iets gezien hebben of informatie hebben over het voorval, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.