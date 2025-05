Doden in te water geraakte auto Vinkeveen waren beiden 27 jaar

De twee overleden mannen die donderdagochtend in een auto in het water bij Vinkeveen werden gevonden, waren allebei 27 jaar oud. Een van hen kwam uit Rotterdam en de ander uit Nieuwer Ter Aa (Utrecht). Het was een eenzijdig ongeval, meldt de politie vrijdag.

De auto is waarschijnlijk woensdag rond 18.00 uur in het water terechtgekomen. Een voorbijganger zag de auto donderdag rond 10.45 uur en sloeg alarm.