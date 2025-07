Dode man gevonden in recreatieplas Vianen, politie weet niet wie het is

In recreatieplas De Put in Vianen is dinsdagmiddag een overleden man gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De politie onderzoekt wie de man is en hoe hij precies om het leven is gekomen.

Het lichaam werd rond 17.00 uur opgemerkt in het water bij de Middelwaard. Toen het slachtoffer werd gezien, sloegen omstanders direct alarm. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren snel ter plaatse. Toch kwam alle hulp te laat.

Volgens burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden, waar Vianen onder valt, is de man verdronken. Op sociale media schrijft hij: "Toen het slachtoffer werd gezien in het water is direct groot alarm geslagen. Veel hulpdiensten en de traumahelikopter. Helaas kwam de hulp te laat."

De politie roept getuigen op om zich te melden. Getuigen worden opgeroepen om informatie te delen met de hulpdienst. Dat kan via 0900-8844.

Recreatieplas De Put is een populaire zwemlocatie in de regio. Het is nog onduidelijk of de plas voorlopig wordt afgesloten voor bezoekers.