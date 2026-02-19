Volg Hart van Nederland
Oldtimer tegen boom gedrukt na harde botsing in Soest

Ongeluk

Vandaag, 19:05

Een witte bestelbus is dinsdagmiddag hard op een geparkeerde Mercedes-oldtimer gebotst in Soest. Door de klap werd de auto tegen een lantaarnpaal en een boom gedrukt. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd.

Het ongeval gebeurde rond 14.45 uur op de Middelwijkstraat, ter hoogte van de Gouden Ploeg. Volgens een correspondent ter plaatse is een persoon naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan beide voertuigen is groot. Extra wrang is dat de klassieke Mercedes al 26 jaar schadevrij was. In één klap kwam daar een einde aan.

Wat de precieze oorzaak van het ongeval is, is niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

