Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Brandweerwagen belandt tijdens spoedrit in sloot in Soest

Ongeluk

Vandaag, 14:33 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Een brandweerwagen is tijdens een uitruk in een sloot in Soest beland. Dat gebeurde aan de Weg in de Maten. Het voertuig reed over een smalle dijk op weg naar een melding van een waterongeval toen het misging. De wagen kwam in een ondiepe sloot terecht.

De sloot staat grotendeels droog. De inzittenden van het voertuig zijn ongedeerd gebleven, meldt Veiligheidsregio Utrecht. Wel zijn inzittenden gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Hoe het precies kon gebeuren, is niet bekend.

Waterongeval

De brandweer was onderweg naar een waterongeval op de Eem bij Soest. Volgens een correspondent ter plaatse was daar een boot omgeslagen. Meerdere brandweereenheden werden opgeroepen.

Uiteindelijk bleek verdere assistentie van de brandweer niet meer nodig, omdat de opvarenden zichzelf al in veiligheid wisten te brengen. De inzet kon daardoor worden beëindigd.

De brandweer bekijkt hoe het voertuig weer uit de sloot gehaald kan worden. De berging zal naar verwachting nog enige tijd duren.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.