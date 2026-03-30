Brandweerwagen belandt tijdens spoedrit in sloot in Soest

Een brandweerwagen is tijdens een uitruk in een sloot in Soest beland. Dat gebeurde aan de Weg in de Maten. Het voertuig reed over een smalle dijk op weg naar een melding van een waterongeval toen het misging. De wagen kwam in een ondiepe sloot terecht.

De sloot staat grotendeels droog. De inzittenden van het voertuig zijn ongedeerd gebleven, meldt Veiligheidsregio Utrecht. Wel zijn inzittenden gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Hoe het precies kon gebeuren, is niet bekend.

Waterongeval

De brandweer was onderweg naar een waterongeval op de Eem bij Soest. Volgens een correspondent ter plaatse was daar een boot omgeslagen. Meerdere brandweereenheden werden opgeroepen.

Uiteindelijk bleek verdere assistentie van de brandweer niet meer nodig, omdat de opvarenden zichzelf al in veiligheid wisten te brengen. De inzet kon daardoor worden beëindigd.

De brandweer bekijkt hoe het voertuig weer uit de sloot gehaald kan worden. De berging zal naar verwachting nog enige tijd duren.