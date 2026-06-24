Ravage bij tuincentrum Mijndrecht: auto ramt plantenbakken

Er is niet veel meer over van de plantenbakken bij een tuincentrum aan de Bozenhoven in Mijndrecht. Een auto is daar woensdagochtend tegenaan gereden, waarna een ravage is ontstaan. Er raakte gelukkig niemand gewond.

Een 112-correspondent ter plaatse meldt dat de bestuurder vanaf de parkeerplaats wegreed toen het misging. De auto reed door het buitendeel van het tuincentrum heen en ramde meerdere plantenbakken.

Omstanders

Even later kwam de auto tot stilstand. De bestuurder is opgevangen voor omstanders, die net op tijd konden ontsnappen, aldus de correspondent. Niemand raakte gewond, al werd de bestuurder nog wel onderzocht door het ambulancepersoneel.

Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht.