Mercedes rijdt 240 km/u over A2, bestuurder raakt rijbewijs én auto kwijt

De politie heeft het rijbewijs en de auto afgepakt van een bestuurder die zondagochtend met bijna 240 kilometer per uur over de A2 reed. Op dat deel van de snelweg geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Agenten probeerden de bestuurder op de A27 bij Nieuwegein aan de kant te zetten. Volgens de politie negeerde hij het stopteken en ging hij er met hoge snelheid vandoor.

Tijdens zijn vlucht zou de bestuurder ook slalommend tussen andere weggebruikers door zijn gereden.

Niet veel later werd de Mercedes teruggevonden in Houten. De bestuurder was toen echter al verdwenen.

Auto in beslag genomen

Agenten hielden vervolgens een ander voertuig staande. Daarin troffen zij de gezochte bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en de Mercedes is in beslag genomen.

Daarnaast doet de politie melding bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), dat kan besluiten aanvullende maatregelen te nemen.