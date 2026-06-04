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Deelnemer Utrechtse marathon overlijdt enkele dagen na wedstrijd

Deelnemer Utrechtse marathon overlijdt enkele dagen na wedstrijd

Ongeluk

Vandaag, 18:55

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Een deelnemer die afgelopen zondag meedeed aan de marathon van Utrecht, is enkele dagen na de hardloopwedstrijd overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van de Universiteit Utrecht, die in overleg met de ouders deelt dat hij aan de Utrechtse universiteit studeerde. Verdere informatie deelt de universiteit niet om de privacy te beschermen.

In een bericht op sociale media staat dat de man, die 23 jaar zou zijn geworden, lid was van de Utrechtse studentenvereniging C.S. Veritas. De vereniging heeft vijf dagen van rouw afgekondigd.

Tijdens het evenement werd in Houten een traumahelikopter opgeroepen omdat een hardloper onwel was geworden. Het gaat waarschijnlijk om dezelfde persoon.

Zondag raakten meerdere mensen bevangen door de warmte tijdens diverse hardloopevenementen in het land. Ook bij de marathons in Groningen en Amersfoort werden lopers onwel.

Door Redactie Hart van Nederland

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