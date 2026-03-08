Zeven gewonden, onder wie kinderen, bij zwaar ongeluk bij Maarssen

Door een ongeluk op de Zuilense Ring (N230) bij Maarssen zijn zondagmiddag zeven mensen gewond geraakt, meldt een woordvoerder van de politie. Onder hen zijn enkele kinderen. Bij het ongeval waren twee voertuigen betrokken. De politiewoordvoerder spreekt van een zwaar ongeval.

De zeven gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Sommige slachtoffers zijn er ernstig aan toe, andere minder, zegt de woordvoerder. Meer details kan hij niet geven.

Twee traumahelikopters

De hulpdiensten waren massaal ter plaatse op de ringweg, waar het ongeluk rond 16.30 uur gebeurde ter hoogte van de aansluiting op de A2. De weg is daar aan het begin van de avond nog altijd dicht, meldt ANWB Verkeersinformatie.

Volgens de politiewoordvoerder waren onder meer de brandweer, ambulance en twee traumahelikopters opgeroepen. De politie onderzoekt de toedracht.