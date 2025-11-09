Zwaar ongeluk op N421 bij Houten, auto met 5 jongeren belandt in sloot

Bij een ernstig ongeval op de N421 tussen Houten en Odijk zijn zondagochtend meerdere gewonden gevallen. Dat meldt het AD. In de auto zaten vijf jongeren. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.

Het gebeurde rond 06.50 uur op de Limesbaan. De auto kwam van de A12 en reed over de N421 richting Houten. Toen vloog het voertuig uit de bocht bij de Rondweg en belandde in de sloot, aldus een politiewoordvoerder tegen de krant.

Militair

Ook de Marechaussee was aanwezig na het ongeval. Volgens de woordvoerder was een van de inzittenden een militair die mogelijk het ongeluk heeft veroorzaakt. Als dat inderdaad het geval is, neemt de Marechaussee het onderzoek over.

Over de verwondingen van de slachtoffers is niets bekend, schrijft het AD. Een woordvoerder van de politie kon desgevraagd niets bevestigen over het ongeval.