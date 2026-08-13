OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gewonden door botsing tram en lijnbus in Utrecht

Ongeluk

Vandaag, 18:51

Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag in Utrecht op elkaar gebotst. Daarbij zijn drie mensen lichtgewond geraakt, van wie er een voor de zekerheid naar het ziekenhuis is gebracht, meldt de politie. Volgens vervoersbedrijf Transdev is de buschauffeur een van de gewonden.

De botsing vond even voor 17.30 uur plaats op de Europalaan in stadsdeel Zuidwest. De tram is daarbij ontspoord. Ook de bus is van de weg geraakt en in een berm beland.

Volgens de politie waren in totaal ongeveer dertig passagiers betrokken bij het ongeval. Een woordvoerster van Transdev laat weten dat de bus geen passagiers vervoerde en op weg was naar de remise. De trambestuurder is volgens haar nagekeken door ambulancepersoneel.

De schade is volgens de politie groot. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. De betreffende tramlijn ligt in beide richtingen stil.

Door ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.