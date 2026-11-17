Een fietser is dinsdagmiddag om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk met een stadsbus op de Biltsestraatweg in Utrecht. De aanrijding gebeurde rond 17.30 uur op de N237, meldt de politie. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De fietser overleed ter plaatse. De buschauffeur is aangehouden.

Vanwege de ernst van het ongeluk werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De politie heeft de weg afgezet om onderzoek te doen naar de toedracht van de aanrijding.

Hoe de fietser en de stadsbus met elkaar in botsing konden komen, is nog niet duidelijk. De politie heeft de bestuurder van de bus aangehouden. Dat is een standaardprocedure bij een fataal ongeluk.