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Ernstig ongeval op A27: bestuurder bevrijd uit wrak bestelbus

Ernstig ongeval op A27: bestuurder bevrijd uit wrak bestelbus

Ongeluk

Vandaag, 08:39

Bij knooppunt Eemnes is zaterdagochtend rond 07.15 uur een ernstig ongeval gebeurd op de A27 van Utrecht richting Almere. De bestuurder van een bestelbus raakte bij het begin van de afrit richting Amersfoort de macht over het stuur kwijt. Een traumahelikopter is geland om hulp te verlenen.

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De bestelbus ramde volgens een 112-correspodent eerst een verkeersbord. Het voertuig kwam vervolgens zo'n 80 meter verder tot stilstand in een bossage, tussen de vangrail van de hoofdrijbaan en die van de afrit.

Bestuurder uit wrak gehaald

De bestuurder zat na de klap vast in het wrak en moest door de brandweer worden bevrijd. Trauma en ambulancepersoneel begeleidden de brandweer bij de reddingsactie.

Over de toestand van de bestuurder is nog niets bekend. De politie verwacht nog lange tijd bezig te zijn met onderzoek naar het ongeval.

Door Redactie Hart van Nederland
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