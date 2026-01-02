Volg Hart van Nederland
Zwaargewonde jongen na vuurwerkongeluk in Driebergen

Ongeluk

Vandaag, 16:17

In Driebergen is op nieuwjaarsdag een jongen zwaargewond geraakt bij het afsteken van vuurwerk. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van RTV Utrecht. De jongen ligt vrijdag nog altijd in het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde iets voor 16.30 uur bij Park de Wildbaan. Volgens een omwonende, die met de regionale omroep sprak, was er een harde knal te horen. Kort daarna klonk geschreeuw vanuit het park.

Tijdens de nieuwjaarsnacht ging het op meerdere plekken in het land mis. Zo werden mensen en politieagenten bekogeld met vuurwerk en werd straatmeubilair in brand gestoken. Bekijk hieronder de beelden:

Agenten bekogeld met vuurwerk, ME op meerdere plaatsen ingezet
Agenten bekogeld met vuurwerk, ME op meerdere plaatsen ingezet

Bebloede hand

Dezelfde omwonende zegt dat een van de jongens daarna met een bebloede hand is weggelopen. Wat er precies misging bij het afsteken van het vuurwerk, is niet bekendgemaakt.

Naast de zwaargewonde jongen raakte ook een andere minderjarige gewond. Deze jongen hoefde niet langer in het ziekenhuis te blijven en is inmiddels weer thuis.

Volgens een woordvoerder van de politie waren er geen andere mensen betrokken bij het incident. Omdat het om minderjarigen gaat, deelt de politie geen verdere details over hun leeftijd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

