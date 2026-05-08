Motorrijder overleden na botsing met auto in De Hoef

Ongeluk

Vandaag, 20:41

Een motorrijder is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval in het Utrechtse dorp De Hoef. Dat meldt de politie. De botsing tussen de motor en een personenauto gebeurde rond 16.00 uur op de Oude Spoorbaan.

Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeval, maar hulp mocht niet meer baten. Toen agenten rond 17.00 uur aanwezig waren, bleek de motorrijder al te zijn overleden.

Politie onderzoekt toedracht

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De politie laat weten dat er onderzoek wordt gedaan naar de precieze toedracht van de botsing tussen de motor en de personenauto.

Mensen die iets hebben gezien van het ongeluk worden gevraagd contact op te nemen met de politie.

Door ANP

