A2 bij Breukelen richting Utrecht dicht na ongeval: 'Weg bezaaid met rommel'

Ongeluk

Vandaag, 07:27

De A2 bij Breukelen is dinsdagochtend dicht door een ongeval. Dat melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Het ongeluk, waarbij in elk geval een auto met aanhanger betrokken was, gebeurde rond 05.00 uur.

Volgens Rijkswaterstaat ligt de weg bezaaid met rommel. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Daardoor zal het volgens Rijkswaterstaat "nog enige tijd" duren voordat de weg weer open kan.

Dinsdagochtend rond 08.00 uur is één rijstrook weer opengegaan. Verkeer vanuit de richting Amsterdam kan omrijden via de A9, A1 en A27 langs Hilversum.

ANP

