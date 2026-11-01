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Kind met spoed naar ziekenhuis na aanrijding op N221

Ongeluk

Vandaag, 19:47

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Een kind is zondagmiddag vermoedelijk ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Amsterdamsestraatweg (N221) in Baarn. Het slachtoffer werd rond 17.00 uur geschept door een auto. Een traumahelikopter werd opgeroepen en het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oversteekplaats bij kwekerij Groeneveld. Volgens een videocorrespondent zou het gaan om een peuter die samen met de ouders over het fietspad langs de weg liep. Op een gegeven moment zou het kind de drukke weg zijn opgelopen. Daar werd het aangereden door een automobilist.

Traumahelikopter

Een traumahelikopter landde in een nabijgelegen weiland aan de Zandheuvelweg. De trauma-arts stapte daar in de ambulance om het slachtoffer te begeleiden naar het ziekenhuis.

De politie heeft de N221 volledig afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Door Redactie Hart van Nederland
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