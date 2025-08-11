Motorrijder overleden na ongeval op N224 bij Austerlitz

In Austerlitz (Utrecht) is maandagochtend een motorrijder om het leven gekomen na een ernstig ongeval op de N224. Dat meldt de politie op X.

Het ongeval gebeurde rond 10.30 uur. Volgens een correspondent ter plaatse kwam de motorrijder onder de container langs de weg terecht.

De weg is afgesloten voor verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht en de identiteit van het slachtoffer.