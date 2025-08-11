Motorrijder overleden na ongeval op N224 bij Austerlitz

Ongeluk
Vandaag, 11:41
In Austerlitz (Utrecht) is maandagochtend een motorrijder om het leven gekomen na een ernstig ongeval op de N224. Dat meldt de politie op X.
Het ongeval gebeurde rond 10.30 uur. Volgens een correspondent ter plaatse kwam de motorrijder onder de container langs de weg terecht.
De weg is afgesloten voor verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht en de identiteit van het slachtoffer.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.