Grote inzet hulpdiensten na explosie op zeilboot bij Urk

Hulpdiensten zijn zondagmiddag massaal uitgerukt voor een incident op een zeilboot bij Urk. Volgens de Veiligheidsregio Flevoland is sprake van een explosie aan boord. De boot is gezonken, aldus de woordvoerder tegen Hart van Nederland.

Twee mensen zijn bij de explosie te water geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, aldus de woordvoerder. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

KNRM en traumahelikopter opgeroepen

Diverse hulpdiensten werden zondagmiddag opgeroepen vanwege het incident. Ambulances, politie en brandweer kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen en de KNRM werd gealarmeerd. Inmiddels is er afgeschaald, omdat duidelijk is dat alleen de twee mensen die uit het water zijn gehaald aan boord zaten.

De hulpdiensten doen onderzoek naar de toedracht van het incident. Volgens de woordvoerder gaat het om een zeilboot van 7 tot 8 meter lang en komt er een berger om deze uit het water te halen.