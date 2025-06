Uit water bij recreatiepark gehaald zeer jong kind overleden

Het zeer jonge kind dat afgelopen vrijdag uit het water is gehaald in een plas bij recreatiepark EuroParcs Veluwemeer in Nunspeet, is overleden. Dat bevestigt de politie naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Gelderland. "We gaan uit van een noodlottig ongeval. De zaak wordt dan ook verder niet onderzocht", zegt een woordvoerder.

Volgens de omroep zou het gaan om een 1-jarig kind van Syrische ouders die op bezoek waren bij Syrische asielzoekers die op het park gehuisvest zijn. De politie wil niets zeggen over de doodsoorzaak en de identiteit en achtergrond van het slachtoffer.

ANP