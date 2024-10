Uit de hand gelopen verkeersruzie: automobilist rijdt over hand heen

Een verkeersruzie is maandagmorgen flink uit de hand gelopen. Op de A29 richting Rotterdam is een automobilist over de hand van een man gereden, nadat er ruzie was ontstaan.

Het conflict ging vermoedelijk over bumperkleven. Beide mannen stapten midden op de snelweg uit de auto, waarna de één de ander op de grond duwde. De bestuurder van een passerende auto kon niet op tijd reageren en reed over de hand van de gevallen man heen. Het gebeurde rond 09.15 uur, vlak voor de afslag Dinteloord.

Op de vlucht

De geduwde man wordt momenteel aan zijn hand behandeld in het ziekenhuis. De duwer, met wie hij ruzie kreeg, heeft naar vermoeden de Poolse nationaliteit. Hij ging er na het incident vandoor in een donkere Audi. De politie is zowel naar hem op zoek als naar de bestuurder van de auto die over de hand reed en roept getuigen op zich te melden.

ANP/Hart van Nederland