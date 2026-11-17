Na een ongeluk maandagavond, is er dinsdagochtend opnieuw een ongeluk gebeurd op de Harderdijk (N306) in Biddinghuizen. Dit keer betrof het een frontale botsing tussen twee bestelbusjes. Hierbij is een persoon gewond geraakt, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde om 10.45 uur. De brandweer heeft volgens een correspondent ter plaatse een persoon uit een beknelde auto gehaald. De Harderdijk is tijdelijk afgesloten geweest.

Tweede keer

Maandagavond was er op diezelfde dijk ook al een ongeluk met een auto met twee inzittenden. Dat ging om een eenzijdig ongeval, waarbij een persoon om het leven is gekomen.