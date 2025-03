Twee zwaargewonden bij ernstig ongeluk in Tilburg

Op de Bredaseweg in Tilburg heeft zondagavond een zwaar verkeersongeval plaatsgevonden. Twee automobilisten raakten zwaargewond. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit om eerste hulp te verlenen.

Het ongeluk gebeurde iets na 21.00 uur ter hoogte van de Bleukweg. Een van de bestuurders wisselde van rijbaan en werd op dat moment met hoge snelheid ingehaald. Een botsing was onvermijdelijk. De impact was zo hevig dat een van de auto's ruim honderd meter verderop in een greppel tot stilstand kwam, nadat het een boom had geraakt.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder de brandweer, politie en ambulancepersoneel. De traumahelikopter landde om medische assistentie te bieden. Beide bestuurders zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Forse schade

De schade aan de voertuigen is aanzienlijk. Op beelden is te zien dat de auto die in de berm belandde total loss is. Het tweede voertuig, een grijze personenauto, heeft flinke schade aan de linkerachterkant.

Vanwege het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval werd de Bredaseweg tussen de Reeshofweg en de Burgemeester Letschertweg tijdelijk afgesloten. Inmiddels is de weg weer open. De politie onderzoekt nog de exacte toedracht.