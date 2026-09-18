Twee vrouwen gewond na aanrijding met tram in Rotterdam

Twee voetgangers zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de 2e Middellandstraat in Rotterdam. Beide vrouwen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat, is niet duidelijk.

De impact van de aanrijding is goed te zien aan de tram. De voorruit raakte behoorlijk beschadigd. De trambestuurder en de passagiers in de tram bleven ongedeerd, meldt de politie.

Onderzoek naar aanrijding

Hulpdiensten kwamen na het ongeluk snel ter plaatse. De politie onderzoekt hoe de tram met de twee vrouwen in botsing kon komen.

Daarvoor worden onder meer beelden bekeken en wordt de trambestuurder gehoord. Wat er precies aan de aanrijding voorafging, is nog niet bekend.