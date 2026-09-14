Bestuurder rijdt door na aanrijden kind in Haarlem, twee mannen vast

De politie heeft twee mannen aangehouden nadat zondagavond een kind werd aangereden op de Plataanstraat in Haarlem. De bestuurder reed na de aanrijding door. Het kind is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 18.45 uur. Na de aanrijding reed de automobilist volgens de politie weg in de richting van de Orionweg en de N208.

Twee mannen aangehouden

Na onderzoek kwamen twee verdachten bij de politie in beeld. De politie riep de bestuurder op zich te melden. De 21-jarige man uit Haarlem nam telefonisch contact op met de politie en meldde zich daarna. Hij werd aangehouden.

Ook zijn bijrijder, een 22-jarige man uit Haarlem, is aangehouden.

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Zwarte Audi gevonden

De zwarte Audi A3 waarin de twee mannen zaten, was na de aanrijding op een andere plek in Haarlem-Noord achtergelaten.

Op aanwijzing van de bestuurder wist de politie de auto te vinden. Het voertuig is in beslag genomen.