Twee Nederlandse motorrijders omgekomen in Duitsland

Bij een verkeersongeluk in het Harzgebergte in het midden van Duitsland zijn vrijdag twee Nederlandse motorrijders om het leven gekomen. Het gaat om mannen van 56 en 62 jaar.

Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg tussen de plaatsen Allrode en Stiege. Volgens de politie botste een van de motorrijders op een rij bomen, de andere reed in de vangrails. Hulpverlening mocht niet meer baten.

Volgens de lokale krant Het Urkerland zijn de slachtoffers inwoners van Urk die met een groep op vakantie waren in Duitsland.

ANP