Twee minderjarigen betrokken bij aanrijding Den Haag

Een ernstig ongeval aan de Madestein in Den Haag: daar zijn twee minderjarige personen aangereden door een auto. De politie is volop bezig met onderzoek. Een van de twee slachtoffers werd geschept door het voertuig en is daarom afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het andere slachtoffer is ter plekke nagekeken. Op beelden zijn meerdere omgevallen fietsen te zien. De auto die bij het incident betrokken is, heeft grote schade aan de voorruit. Hulpdiensten zoals politie en ambulance zijn aanwezig om slachtoffers te helpen.

De politie zegt dat het onderzoek nog volop gaande is. De bestuurder van de auto is vooralsnog niet aangehouden.