Twee inwoners Ridderkerk naar ziekenhuis na inademen koolmonoxide

Twee bewoners van een appartementencomplex in Ridderkerk zijn dinsdag vanwege het inademen van koolmonoxide voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten ontruimden het complex van zeventien verdiepingen. Na enkele uren werd het gebouw vrijgegeven, meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De koolmonoxide kwam aan het einde van de middag vrij in het pand aan de Drierivierenlaan. De hulpdiensten kwamen met veel eenheden op de melding af. Op meerdere etages werden verhoogde waarden van het gas gemeten. De oorzaak bleek een defecte installatie. Hierdoor kwam een verhoogde concentratie koolmonoxide in de rookgasafvoer van het wooncomplex terecht.

De bewoners van het wooncomplex Tourmalijn werden opgevangen in een sporthal. In het complex zitten zo'n zeventig appartementen. Netbeheerder Stedin sloot het gas in het gebouw af en de brandweer ventileerde het pand. Rond 22.00 uur meldde de veiligheidsregio dat de bewoners weer terug konden, al hebben ze in de nacht naar woensdag geen gas en warm water. Ook moeten zij v oor de zekerheid de ramen nog even openzetten.

