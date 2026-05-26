Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Twee inwoners Ridderkerk naar ziekenhuis na inademen koolmonoxide

Ongeluk

Vandaag, 20:44

Link gekopieerd

Twee bewoners van een appartementencomplex in Ridderkerk zijn dinsdag vanwege het inademen van koolmonoxide voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten ontruimden het complex van zeventien verdiepingen. Na enkele uren werd het gebouw vrijgegeven, meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De koolmonoxide kwam aan het einde van de middag vrij in het pand aan de Drierivierenlaan. De hulpdiensten kwamen met veel eenheden op de melding af. Op meerdere etages werden verhoogde waarden van het gas gemeten. De oorzaak bleek een defecte installatie. Hierdoor kwam een verhoogde concentratie koolmonoxide in de rookgasafvoer van het wooncomplex terecht.

De bewoners van het wooncomplex Tourmalijn werden opgevangen in een sporthal. In het complex zitten zo'n zeventig appartementen. Netbeheerder Stedin sloot het gas in het gebouw af en de brandweer ventileerde het pand. Rond 22.00 uur meldde de veiligheidsregio dat de bewoners weer terug konden, al hebben ze in de nacht naar woensdag geen gas en warm water. Ook moeten zij voor de zekerheid de ramen nog even openzetten.

In bovenstaande video zie je hoe je een koolmonoxidemelder kan plaatsen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.