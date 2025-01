Twee fietsers aangereden door auto in Zevenbergen, één zwaargewond

In Zevenbergen heeft woensdagmiddag een ernstig ongeluk plaatsgevonden waarbij twee fietsers door een auto zijn geschept. Het incident gebeurde rond 15.00 uur op de kruising van De Meeren en de Galgenweg, zo meldt de politie.

Een van de slachtoffers is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Het slachtoffer werd ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse om assistentie te verlenen.

De politie had het kruispunt afgezet om de toedracht van het ongeval te onderzoeken. Over de oorzaak is nog niets bekend.