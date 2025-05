Twee mensen (27 en 69) overleden door frontale botsing in Steenderen

De bestuurders van twee auto's zijn woensdagochtend in het Gelderse Steenderen om het leven gekomen bij een botsing. De slachtoffers zijn 27 en 69 jaar oud en komen uit Zutphen. De twee auto's botsten door nog onbekende oorzaak frontaal op elkaar, meldt de politie.

Het ongeval vond rond 07.00 uur plaats op de L. Dolfingweg. Een traumateam kwam ter plaatse, omdat in eerste instantie nog één van de twee bestuurders in leven was, vertelt een woordvoerder. De twee bestuurders waren de enige inzittenden van de auto's, aldus een politiewoordvoerder.

Wat er precies is gebeurd, wordt nu onderzocht.