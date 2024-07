Twee doden bij zwaar ongeluk op N212 bij Kamerik

Bij een ongeluk tussen een bakwagen en een personenauto zijn donderdagmiddag twee personen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 12.50 uur op de provinciale weg N212 bij Kamerik, vlakbij Woerden. Een derde persoon raakte gewond.

Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen om assistentie te verlenen. Die landde iets later op het fietspad naast de weg.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ook is het nog niet bekend in welk voertuig de twee dodelijke slachtoffers zaten.

De weg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek.