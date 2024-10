Tuktuk rolt van Zeeuwse dijk, vijf gewonden

Wat een leuk verjaardagsfeestje had moeten zijn liep zaterdagmiddag toch iets anders af voor een groep dames in Zeeland. Op een dijk bij Kruiningen sloeg het noodlot toe toen een gehuurde tuktuk van een dijk afrolde. Vijf personen raakten gewond. Hoe het voorval precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.

Het voertuig, een soort gemotoriseerde riksja waarvan de motor een toek-toek-achtig geluid maakt (vandaar ook de naam), was gehuurd bij wijze van verjaardagsactiviteit. Op de N673 raakte de tuktuk met inzittenden van de dijk af en kwam op de zijkant terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om de slachtoffers te bevrijden.

In totaal waren er zes personen bij het voorval betrokken waarvan er vijf gewond zijn geraakt, aldus de politie. Het is nog onduidelijk of alle betrokkenen in het voertuig zaten. Twee vrouwen waren dusdanig gewond dat zij met een speciaal vacuümmatras weer terug de dijk op moesten worden getakeld. Daarna zijn ze met nog een andere vrouw in de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Bij de andere twee personen was dit niet nodig.