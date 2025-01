Ravage in Kaatsheuvel nadat achteruitrijdende trekker tegen woning botst

In Kaatsheuvel is zaterdagmiddag een trekker achteruit tegen een huis aan de Heuvelstraat gebotst. Door de klap is de gevel van de woning deels ingestort, waardoor het pand waarschijnlijk onbewoonbaar is. De bestuurder was bezig met het lossen van zand toen het misging. Vermoedelijk gleed zijn voet van de koppeling.

Hoewel er niemand gewond raakte, is de schade aan het huis enorm. De brandweer heeft de woning gestut om verdere instorting te voorkomen. De gevel ligt eruit, en het karakteristieke pand, dat volgens Omroep Brabant onlangs nog was gerenoveerd, is zwaar beschadigd.

Het is onduidelijk of de eigenaar op het moment van het ongeluk thuis was.

Onderzoek naar de oorzaak

De bestuurder, die naar verluidt toestemming had van de eigenaar om weg te rijden, is na het incident vertrokken. Hulpdiensten onderzoeken de oorzaak en de omvang van de schade.