Trein botst op vrachtwagen in Ermelo, forse schade

Een trein is maandag in Ermelo op een vrachtwagen met trailer gebotst. De trein raakte daarbij fors beschadigd. Door het ongeluk rijden voorlopig geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle.

De vrachtwagen staat na de botsing bij de Horsterweg zijwaarts voor de trein. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Het is op dit moment nog niet duidelijk of bij het ongeluk mensen gewond zijn geraakt.

Achter de vrachtwagen hing een trailer met betonnen wanden. Op beelden is te zien dat de schade fors is.

Urenlang geen treinen

Het treinverkeer tussen Amersfoort en Zwolle ligt door de botsing stil. Volgens de NS rijden op dat traject naar verwachting tot ten minste 01.00 uur geen treinen.