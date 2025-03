Laserpen schijnt op piloot traumaheli: vlucht naar ongeluk Nuenen afgebroken

Een traumahelikopter heeft woensdagavond een vlucht naar een ongeval in Nuenen af moeten breken door een laserstraal. Dat schrijft de politie op Instagram. "Bedenk even dat een traumahelikopter niet zomaar aangestuurd wordt", schrijft de politie.

Volgens Omroep Brabant was de helikopter onderweg naar een ongeval aan de Geldropsedijk. Door een botsing raakten een wielrenner en een fietser daar zwaargewond, aldus de omroep. Meerdere ambulances waren opgeroepen (zie bovenstaande video).

Ook een traumahelikopter was onderweg, maar de piloot werd vanuit een woning beschenen met een laserstraal. Daardoor moest de eerste landing worden afgebroken.

De politie is niet te spreken over de actie van degene in de woning: "Buiten dat dit strafbaar is, bedenk even dat een traumahelikopter niet zomaar aangestuurd wordt en wat dit voor gevolgen zou kunnen hebben", aldus de politie.