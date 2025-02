Tragisch ongeval in Utrecht: fietsster (24) overleden na aanrijding

In de Utrechtse wijk Tuinwijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 24-jarige fietsster om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde op de Draaiweg.

Rond 01.40 uur werd ze aangereden door een 34-jarige automobilist, die door de politie is aangehouden en vastzit voor verhoor. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht.

ANP