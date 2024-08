Touringcar crasht tegen huis in Beek en Donk: chauffeur (79) overleden

In het Brabantse Beek en Donk is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon overleden, toen een touringcar van de weg raakte en tegen een woning tot stilstand kwam. Volgens de hulpdiensten is de 79-jarige chauffeur uit Someren om het leven gekomen.

Het ongeluk gebeurde iets voor 02.00 uur op de Peeldijk. Volgens inzittenden van de bus zou de chauffeur onwel zijn geworden, waardoor hij de macht over het stuur verloor.

Naast de chauffeur raakten nog twee inzittenden lichtgewond. "Verder is iedereen, op wat glassplinters na, ongedeerd gebleven", zegt een politiewoordvoerder. In de woning raakte niemand gewond.

Bruiloftsfeest

Volgens Hart van Nederland-verslaggever Jelle Akerboom zaten er zo'n twintig mensen in de bus toen het ongeluk gebeurde. De groep kwam net van een bruiloftsfeest af. Een omwonende vertelt dat de inzittenden in paniek waren toen ze de bus uitkwamen. De schrik zit er ook goed in bij de bewoners van de twee woningen waar de bus tegenaan is gereden.

De drie auto's die voor de woning stonden, zijn ook geraakt door de bus. "Op het oog zijn die total loss en samen met de bus zijn ze allemaal weggesleept."

Onderzoek naar ongeluk

De inzittenden konden op eigen kracht uit de bus komen. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Op X laat de politie weten een onderzoek in te stellen naar de toedracht van het ongeluk. Hiervoor zijn specialisten van de verkeersongevallenanalyse aanwezig.