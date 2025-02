Vrachtwagen kantelt in Tilburg, weg bezaaid met tienduizenden piepers

Een vrachtwagentrailer vol aardappelen is zondagmiddag gekanteld op de kruising van de Midden-Brabantweg en Zevenheuvelenweg in Tilburg. Door het ongeluk belandden tienduizenden piepers op de weg en het fietspad, wat voor een opvallend tafereel zorgde.

De vracht was onderweg naar diepvriesfrietfabrikant Agristo op het industrieterrein van Tilburg, aldus een correspondent tegen Hart van Nederland. Hoe de trailer kon kantelen, is nog onduidelijk.

Omstanders schieten te hulp

Omstanders aarzelden niet en hielpen met het oprapen van de aardappelen, die in de berm en op het wegdek lagen. Een graafmachine is inmiddels ingezet om de aardappelen bij elkaar te scheppen en over te laden in een andere vrachtwagen.

De kruising is deels afgesloten, wat voor verkeershinder zorgt. Ondertussen maken veel voorbijgangers foto’s van het opmerkelijke tafereel. Naar verwachting duurt de opruimactie nog enkele uren.