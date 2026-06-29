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Tijs van den Brink gewond na aanrijding op fiets: 'Ik had groen licht'

Ongeluk

Vandaag, 16:32

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Tijs van den Brink is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een verkeersongeluk. Dat schrijft de voormalige EO-presentator maandag in een bericht op X.

"Afgelopen weekend ben ik betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeluk. Ik ben op de fiets aangereden door een auto, terwijl ik groen licht had", schrijft Van den Brink, die tegenwoordig voor het CDA in de Tweede Kamer zit. "Gelukkig ben ik er naar omstandigheden goed vanaf gekomen en kan ik me nu richten op mijn herstel. De komende tijd doe ik het rustig aan en ben ik tijdelijk wat minder zichtbaar. Dank voor alle lieve berichten en natuurlijk heel veel dank aan de hulpverleners en zorgverleners voor hun snelle en betrokken hulp."

Tijs van den Brink vertelde eerder in de Ochtendshow met Gordon en Froukje op Radio 10 over zijn nieuwe baan als Kamerlid. Bekijk de video bovenaan dit artikel.

Van den Brink krijgt veel steunreacties op zijn bericht op X. Onder andere oud-collega en presentator Andries Knevel, Erik de Zwart, Henk Westbroek en Don Ceder (ChristenUnie-Kamerlid) wensen hem sterkte en succes met zijn herstel.

Eerder ongeluk op de fiets

Van den Brink raakte tien jaar geleden ook al eens betrokken bij een verkeersongeluk. Ook toen reed hij op zijn fiets. Van den Brink werd toen in Hoogland bij Amersfoort door voorbijgangers aangetroffen met een flinke hoofdwond. Hij liep een hersenschudding en een gebroken rib op. Later zei hij zich weinig van het ongeluk te kunnen herinneren.

Door ANP

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