Tiener onder tram in Amsterdam, met spoed naar ziekenhuis gebracht

Op de Sarphatistraat in Amsterdam is maandagochtend een tiener onder een tram terechtgekomen. De brandweer moest eraan te pas komen om het slachtoffer te bevrijden. De tiener is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 08.00 uur ter hoogte van het Amstel Hotel. Hoe de tiener onder de tram terecht is gekomen, is nog niet duidelijk. De brandweer heeft het voertuig omhoog getild om het slachtoffer te kunnen bevrijden.

De identiteit van de tiener is niet bekendgemaakt en er is nog niets bekend over de verwondingen. De tiener moest wel met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht, bevestigt de politie. Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer een fietser of voetganger was.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Ondertussen blijft onduidelijk hoe de tiener precies onder de tram is gekomen.