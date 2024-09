Tienduizenden huishoudens Den Bosch zonder stroom door storing

Maandagavond was er een grote stroomstoring in en rondom Den Bosch gaande. Daardoor zaten 24.334 klanten van netbeheerder Enexis sinds het begin van de avond zonder elektra. Rond 19.50 uur was de storing weer verholpen. Mogelijk moet de straatverlichting wel nog handmatig worden ingeschakeld door monteurs.

Op een kaart die is bijgevoegd door de netbeheerder op X is te zien dat ook onder meer Vught, Sint-Michielsgestel en een deel van Boxtel waren getroffen door de storing:

Soms gaat het ook wel op een heel 'goede' manier mis. Door een stroomstoring in februari kon men destijds bij een tankstation aan de Polderstraat in Heteren tanken voor een prijzen die al lang niet meer zo laag waren:

0:52 Benzine spotgoedkoop bij tankstation Heteren door stroomstoring: 'Heel bijzonder dit'

De oorzaak van de storing moet gezocht worden in een stroomstation in het noorden van de stad. Enexis biedt excuus aan voor de ontstane situatie. Het inschakelen van de straatverlichting kan overigens nog wel even duren, zeggen ze in een bericht op sociale media.

Hart van Nederland/ANP