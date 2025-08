Auto rijdt huis Tiel binnen, elf woningen ontruimd: 'Trillen op mijn benen'

In Tiel is maandagavond een auto een woning binnengereden. Een gasmeter werd geraakt, waardoor elf woningen uit voorzorg werden ontruimd. Voor bewoners van het blok aan Flipje's Erf in de Gelderse stad is tijdelijke opvang geregeld in een wijkcentrum, Het Oosthonk.

Het voertuig reed eerst op een fietspad een lang hekwerk van een hoekwoning omver. Vervolgens bewoog de auto voort over een speelveldje met speeltoestel en botste hard tegen de gevel van een woning. Hierbij werd de gasmeter in de meterkast geraakt, waardoor naastgelegen woningen uit voorzorg moesten worden ontruimd.

Geschokt

Buurtbewoners zijn geschrokken door het ongeval. "Ik zag ineens vanuit mijn raam een auto over het veld razen", vertelt een buurvrouw aan een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatste. "We zijn vooral blij dat de kinderen op dat moment binnen waren, die spelen hier dag en nacht." Een andere buurvouw kwam af op het enorme lawaai: "Ik stond te trillen op mijn benen."

Buurtbewoners vertellen ook dat de eigenaar van de auto in de straat zou wonen. Hij zou de auto in zijn achteruit hebben gezet en toen vol gas de woning binnen zijn gereden. Waarom is nog onduidelijk. Volgens buurtbewoners zouden de bewoners van de geraakte woning zich op dat moment binnen bevinden. "Die zijn ook enorm geschrokken."

Hoofdleiding opgraven

Medewerkers van netbeheerder Liander zijn ter plaatse om de gasleiding af te sluiten, laat Veiligheidsregio Gelderland-Zuid weten. Daarvoor moeten ze de hoofdleiding opgraven.

De brandweer verwacht dat het nog een aantal uren duurt voordat de woningen geventileerd en vrijgegeven kunnen worden. "Vervolgens is het belangrijk te controleren of de constructie veilig is, zodat het voertuig kan worden verwijderd", vervolgt de veiligheidsregio.

Waardoor de auto het pand binnenreed, is nog onduidelijk. Over de toestand van de bestuurder had de veiligheidsregio ook nog geen verdere informatie. Wel kwam een ambulance ter plaatse om hulp te verlenen.

Hart van Nederland/ANP