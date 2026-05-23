Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Paard twee keer aangereden na ontsnapping in De Cocksdorp, tweede klap fataal

Ongeluk

Vandaag, 09:45

Link gekopieerd

Op de Postweg in De Cocksdorp, gelegen op Texel, is vrijdagavond een paard overleden bij een ongeval met een auto. Het voertuig is total loss. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De politiewoordvoerder meldt dat het dier vrijdagavond vanuit een nabijgelegen weiland was ontsnapt. Even voor de fatale botsing was het dier al eerder aangereden op een weggetje naast een weiland. Het betrokken voertuig liep minimale schade op en ook het paard kwam snel weer overeind.

Rond 22.45 uur gaat het nog een keer mis, wanneer het paard op de Postweg door een ander voertuig wordt aangereden. Zowel het paard als de auto kwamen na de botsing tientallen meters verderop tot stilstand.

Geen gewonden

Meerdere hulpdiensten, waaronder een aantal politie-eenheden, twee ambulances en een traumahelikopter uit Amsterdam, werden met spoed gealarmeerd. De traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet ter plaatse gekomen, aldus de correspondent.

Volgens de politie zijn er bij de aanrijdingen geen gewonden gevallen. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel.

Total loss

De auto heeft bij de botsing zware schade opgelopen: het voertuig is total loss. Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig af te voeren. Omdat het wegdek bezaaid lag met brokstokken en nog moest worden schoongemaakt, is De Postweg vanaf beide kanten een aantal uur afgesloten geweest.

De eigenaar van het paard is op de hoogte gesteld en zal de schade afhandelen met de betrokkenen.

Door Nina Laurens

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.