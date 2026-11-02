Brandweer bevrijdt slachtoffer na zware botsing met vrachtwagen

Bij een ernstig ongeluk tussen een Tesla en een vrachtwagen is een persoon gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in Oostvoorne. Het slachtoffer moest door de brandweer worden bevrijd en is onder begeleiding van een arts van het Mobiel Medisch Team (MMT) met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Tesla raakte zwaar beschadigd.

Vanwege de ernst van het ongeluk werden meerdere hulpdiensten opgeroepen. Ook landde een traumahelikopter in de buurt van het incident. De brandweer moest het slachtoffer uit het voertuig bevrijden, schrijft een correspondent ter plaatse.

Vrachtwagen botst tegen geparkeerde vrachtwagen

Ook de trailer liep aanzienlijke schade op. Door de klap botste de vrachtwagen bovendien tegen een andere, geparkeerde vrachtwagen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Niemand heeft de aanrijding zien plaatsvinden en de politie stelt geen verder onderzoek in.

Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse met een takelwagen die was uitgerust met een dompelbad om de zwaar beschadigde Tesla af te voeren. Grote brokstukken werden door de berger en agenten opgeruimd. De wegbeheerder zal de verdere afhandeling verzorgen.