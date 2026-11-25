Bij een ernstig ongeluk op de N366 bij Ter Apel is woensdagochtend een persoon om het leven gekomen. Een ander slachtoffer is zwaargewond per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Bij de aanrijding waren meerdere voertuigen betrokken.

Het ongeluk gebeurde rond 06.45 uur. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor een van de slachtoffers mocht de hulpverlening niet meer baten. Deze persoon overleed ter plekke.

De weg is afgesloten en de politie doet onderzoek naar de omstandigheden van het ongeluk. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.