Nederlandse vrouw (79) omgekomen door hoge golven op Tenerife

Een 79-jarige Nederlandse vrouw uit Groningen is om het leven gekomen toen hoge golven het Spaanse eiland Tenerife op meerdere plaatsen troffen. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken tegenover Hart van Nederland.

De vrouw bevond zich volgens de Spaanse krant El Día, bij de haven van Puerto de la Cruz. Ze zou een hartaanval hebben gekregen en overleed ter plaatse, ondanks pogingen om haar te reanimeren. Negen andere mensen raakten bij hetzelfde incident gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

In totaal kwamen op het eiland drie mensen om het leven en raakten vijftien mensen gewond. De autoriteiten hadden vooraf gewaarschuwd voor gevaarlijke zeecondities.