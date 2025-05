Tankwagen met mest knalt uit elkaar: straat zwart van de drab

Een tankwagen vol meststof is vrijdagmiddag uit elkaar geknald op de Planetenlaan in het Brabantse Son en Breugel. Het gevolg was een gigantische puinhoop, meldt een correspondent ter plaatse.

Volgens ooggetuigen spoot een fontein van zwarte, stinkende drab de lucht in. Een rotonde, de straat en meerdere auto's raakten volledig besmeurd.

Hoeveel liter er precies is vrijgekomen, is nog onduidelijk. Door het incident zijn meerdere voertuigen met het goedje door de straten gereden, waardoor de drab zich verspreidde in de wijk. De brandweer heeft twee personenauto’s volledig afgespoten en ook vrachtwagens die niet konden keren moesten noodgedwongen door de mestmassa rijden. Ook zij zijn ter plekke afgespoten voordat ze hun weg konden vervolgen.