Nederlander veroorzaakt dodelijk ongeluk Paramaribo: ook kind (8) omgekomen

Ongeluk

Vandaag, 08:09

In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakt door een 36-jarige Nederlander. Dat meldt de Surinaamse politie. Bij de crash tussen een auto en een passagiersbus kwamen vier buspassagiers om het leven, onder wie een kind van 8 jaar.

Daarnaast zijn 21 passagiers naar ziekenhuizen gebracht voor behandeling en observatie. Het ongeluk zorgde voor grote onrust en verdriet in de Surinaamse hoofdstad.

Bus meerdere keren over de kop

Volgens de politie is op videobeelden te zien hoe de man in een witte Jaguar-suv met hoge snelheid een voorrangsweg overstak. Hij verleende daarbij geen voorrang aan de passerende bus. Door de klap ging de bus meerdere keren over de kop.

De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Hij is aangehouden en zit vast in een politiecel. De Surinaamse politie zegt dat de man geen geldig rijbewijs had.

Test op alcohol en drugs

De verdachte verklaarde dat zijn remmen het niet deden. De politie onderzoekt die verklaring en bekijkt ook de exacte toedracht van het ongeluk. De man is getest op alcohol en drugs, maar de uitslag daarvan is nog niet bekend.

De Surinaamse regering heeft laten weten mee te leven met nabestaanden en slachtoffers.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

