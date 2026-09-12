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Surfer (76) overleden aangetroffen in zee bij Noordwijk na grote zoekactie

Ongeluk

Vandaag, 19:52

Een 76-jarige surfer is zaterdag overleden in het water bij Noordwijk. Andere surfers troffen spullen aan op het strand en sloegen alarm. Ze begonnen zelf met zoeken. Ook een politiehelikopter en drie KNRM-posten kwamen in actie.

Het slachtoffer werd uiteindelijk ter hoogte van de Duindamseslag in het water gezien door de politiehelikopter en door de bemanning van een van de reddingsboten naar de kant gebracht. Daar is nog geprobeerd de surfer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten, vertelt een woordvoerder van de Kustwacht aan Hart van Nederland.

De politie gaat uit van een noodlottig ongeval en doet daarom geen verder onderzoek, laat een woordvoerder aan Hart van Nederland weten.

Storing bij Kustwacht

Bij de Kustwacht was eerder sprake van een storing in de radiosystemen, maar die staat volgens de Kustwacht volledig los van het overlijden. De storing had betrekking op de marifoon, waarmee boten onderling communiceren. De Kustwacht was telefonisch wel bereikbaar.

Bovendien was dat probleem al opgelost voordat de melding over de surfer binnenkwam.

Door Redactie Hart van Nederland
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